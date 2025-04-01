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В районе острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде взорвался прогулочный катер с туристами из России и Казахстана, пострадал один россиянин. Об этом сообщили в местной туристической полиции, передает ТАСС.
«Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов были в воде», — говорится в сообщении.
При этом один россиянин все же получил ожоги, так как находился на борту в момент взрыва. Его экстренно госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Остальные туристы не пострадали и благополучно вернулись в свои отели.
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Элина Позднякова