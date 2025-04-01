В Башкирии подростки искалечили мальчика-инвалида из-за девушки

Фото: iStock/mrohana
В Мечетлинском районе Башкирии один из подростков жестоко избил школьника-инвалида, другие снимали драку на видео, которое опубликовал телеграм-канал Mash Batash.
На кадрах видно, как агрессор наносит мальчику, который недавно начал ходить на костылях, множественные удары и валит на землю, продолжая избивать, в том числе ногами. Нападавший неоднократно попадает жертве в область головы. Как рассказали местные жители, пострадавший школьник находится на домашнем обучении. Конфликт со сверстником у него начался из-за девушки, однако подробности неизвестны.
Сейчас полиция начала проверку.
Читайте также:
В центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом прохожим
В Таиланде взорвался прогулочный катер с туристами из России и Казахстана
Тренера по карате из Хабаровского края обвиняют в совращении своих воспитанниц
Сейчас полиция начала проверку.
Читайте также:
В центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом прохожим
В Таиланде взорвался прогулочный катер с туристами из России и Казахстана
Тренера по карате из Хабаровского края обвиняют в совращении своих воспитанниц
Анастасия Чубина