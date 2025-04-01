В центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом прохожим

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве, на улице Арбат, сотрудники ОМОН «Авангард» задержали мужчину, подозреваемого в угрозе применения насилия к гражданам. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись задержания.
Задержанный, находящийся в нетрезвом состоянии, спровоцировал конфликт с парой и угрожал им предметом, похожим на нож. В результате оперативных действий 37-летний мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Московской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в покушении на убийство и угрозе убийством. В ведомстве уточнили, что фигурант уголовного дела подозревается также в незаконном хранении оружия.
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Анастасия Чубина