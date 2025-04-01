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Главная / Новости / Происшествия/ В центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом прохожим

В центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом прохожим

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве, на улице Арбат, сотрудники ОМОН «Авангард» задержали мужчину, подозреваемого в угрозе применения насилия к гражданам. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись задержания.
Задержанный, находящийся в нетрезвом состоянии, спровоцировал конфликт с парой и угрожал им предметом, похожим на нож. В результате оперативных действий 37-летний мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Московской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в покушении на убийство и угрозе убийством. В ведомстве уточнили, что фигурант уголовного дела подозревается также в незаконном хранении оружия.

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В Таиланде взорвался прогулочный катер с туристами из России и Казахстана
01 апреля 2025, 09:29

Фото: iStock/ogre64

В районе острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде взорвался прогулочный катер с туристами из России и Казахстана, пострадал один россиянин. Об этом сообщили в местной туристической полиции, передает ТАСС.
«Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов были в воде», — говорится в сообщении.

При этом один россиянин все же получил ожоги, так как находился на борту в момент взрыва. Его экстренно госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Остальные туристы не пострадали и благополучно вернулись в свои отели.

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Влетевшего на байке в столб россиянина разорвало на части в Таиланде
SHOT: Россиянина на мотоцикле разорвало на части в ДТП в Таиланде
01 апреля 2025, 09:10

Фото: iStock/Osobystist

Россиянина разорвало на части в ДТП в Таиланде: мотоциклист на большой скорости врезался в столб. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Смертельная авария произошла в ночь на 1 апреля на объездной дороге в Пхукете. Гражданин РФ, который ехал на мотоцикле Honda Forza, не справился с управлением и влетел в столб. Удар был настолько сильным, что его тело разорвало на части.

Останки мотоциклиста разбросало на 60 метров. По данным местных жителей, на этом участке дороги произошли еще два ДТП примерно в то же время, что и эта авария.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянин, управлявший мотоциклом, погиб в результате столкновения с грузовиком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Тренера по карате из Хабаровского края обвиняют в совращении своих воспитанниц
01 апреля 2025, 08:31

Фото: iStock/Rawf8

В Хабаровском крае тренера по карате обвинили в совращении трех своих несовершеннолетних воспитанниц. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в полицию обратился отец одной из воспитанниц 33-летнего тренера школы «Доджо» в Советской Гавани. Он считает, что мужчина за последние два года совратил двух восьмиклассниц и одну ученицу девятого класса. Свои действия он совершал во время спортивных сборов в Приморском крае.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Тренера задержали. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
При этом в Сети спортсмена характеризуют как тренера, который может найти подход к любому ученику и «тонко чувствует детскую душу».

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#мужчина
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Осужденный по делу о взятке генерал Оглоблин признал вину
Генерал Оглоблин признал в суде вину по делу о получении взятки в 12 млн рублей
01 апреля 2025, 07:20

Фото: iStock/FabrikaCr

Бывший генерал-майор Александр Оглоблин, экс-начальник управления планирования связи ВС России, признал вину во взятке 12 миллионов рублей от завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Максим Довгань уточнил, что Оглоблин не согласен с квалификацией следствия. Дело рассмотрят в обычном порядке, Оглоблину грозит 8–15 лет тюрьмы и штраф в миллионы рублей.

В 2022 году Оглоблина судили за хищение 1,6 миллиарда рублей из бюджета, но он получил мягкий приговор за показания против коррупционеров.

В марте 2024 года срок в колонии заменили на исправительные работы после его показаний против замглавы Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении 36 миллионов рублей от руководства «Телта».

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Бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвым в доме вместе с женой и дочкой
NYT: Экс-менеджера Bloomberg Самарела, его жену и девятилетнюю дочь нашли мертвыми
01 апреля 2025, 06:52

Фото: iStock/PhotosbyAndy

Бывший менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел, его жена Лина и их девятилетняя дочь Саманта были найдены мертвыми в своем особняке в городе Грир, штат Южная Каролина. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на местные власти.
Тела обнаружили утром в пятницу, 29 марта. Сотрудники правоохранительных органов получили звонок от соседей, обеспокоенных долгим молчанием семьи. По предварительным данным, смерть Ричарда наступила одновременно с его женой и дочкой. Это случилось в промежутке между 10:20 и 11:29 утра.

54-летний Ричард состоял в браке с 45-летней Линой с 2009 года. Лина была иммигранткой из Колумбии и работала в Министерстве по делам ветеранов США. Доход у семьи был приличный.

Двое других детей пары — сын и дочь — в момент трагедии находились в школе.

Полиция пока не дала точного ответа, что стало причиной гибели: убийство или несчастный случай.

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