Житель Чехова после застолья украл у знакомого телевизор и компьютер

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
47-летнего жителя Чехова, укравшего из дома приятеля компьютер и телевизор, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Во время ночного патрулирования росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который нёс по улице большие коробки, а при виде служебной машины Росгвардии резко развернулся и попытался скрыться», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали мужчину, и тот признался, что выпивал со своим соседом у него дома. А когда сосед заснул, забрал у него телевизор и компьютер.
Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, где выяснилось, что его уже не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.
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