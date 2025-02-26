Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Мурино обнаружили троих детей, оставленных без воды и еды

В Мурино обнаружили троих детей, оставленных без воды и еды

Фото: iStock/fiorigianluigi

Фото: iStock/fiorigianluigi

В Мурино Ленинградской области в квартире нашли троих детей, оставленных родителями без воды и еды. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, 23 февраля в полицию позвонила одна из местных жительниц и сообщила о детях в возрасте около восьми-девяти лет, оставленных дома одних.

По словам матери детей, она проживает в квартире вместе с матерью, тремя детьми и племянником. Так, 23 февраля она якобы ушла вместе с племянником и мамой на встречу с работодателем, а младших детей оставила под присмотром старшего сына, который имеет инвалидность по психиатрии.

Также женщина заявила, что в квартире как раз собирались делать ремонт, а проживали там всего три дня. Тем не менее соседи уже не раз жаловались на детские крики.

Известно, что семья не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас всех детей отдали бабушке, а региональная прокуратура начала проверку.

Читайте также:

В США учительница накачала наркотиками и изнасиловала 10 учеников

Американка родила во время школьной экскурсии по Европе и выбросила малыша в окно отеля

В Кузбассе раскрыли тайну таинственного исчезновения 16-летней студентки
#сша
#окно
#семья
#ремонт
#экскурсии
#прокуратура
#женщина
#23 февраля
#соседи
#дома
Резиденты Stand Up Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в ДТП в США
26 февраля 2025, 13:28

Евгений Чебатков и Павел Дедищев (фото: Telegram @chebatkov)

Резиденты Stand Up Евгений Чебатков и Павел Дедищев отправились в путешествие по разным регионам США. Друзья уже объездили 11 штатов, но внезапно их поездка приняла неожиданный оборот.
Ночью юмористы мчали по дороге в Нью-Мексико, как вдруг наехали на странны предмет, лежавший на трассе. После этого образовалась пробка. На место прибыли сотрудники ДПС и вскоре эвакуировали KIA комиков.

«Наше путешествие пошло не по плану, мы попали в небольшую аварию. Вот наша машинка, куча купов, автомобилей побилось штук восемь, наверное. Лежала какая-то железная фигня на дороге, мы налетели на неё, но всё нормально, слава Богу», – сообщил Дедищев в личном блоге.
До аварии Чебатков рассказывал, что собирается отправиться в крупнейший город Нью-Мексико Альбукерка. Но знакомые американцы спрашивали у друзей, зачем им туда ехать, не понимая смысла в поездке.

«А мы когда американцев слушали? Вот поэтому и поехали», – делился Евгений.
К счастью, попавшие в аварию Дедищев и Чебатков избежали травм, отделавшись лишь лёгким испугом. Габариты их машины смягчили удар. При этом Чебатков признался, что авария могла иметь более негативные последствия, особенно для остальных автомобилистов.

Читайте также:

Thairath: В Таиланде в ДТП с туристским автобусом погибли 18 человек

Мужчину госпитализировали после ДТП трех машин в Красногвардейском районе

В Химках грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
#дтп
#авария
#путешествие
#дпс
#город
#аварии
#сотрудники
#машины
#удар
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова впервые прервала молчание на шоу «Малахов»
Внучка экс-мэра Самары Тархова намерена попасть на ток-шоу к Андрею Малахову
26 февраля 2025, 13:16

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В Самаре продолжается расследование резонансного дела о двойном убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Их внучка, являющаяся единственной подозреваемой, находится в СИЗО и отказывается сотрудничать со следствием. Тем не менее, она написала письмо в программу «Малахов» и изъявила желание принять участие в съемках.
«Я прошу защитника официально обратиться в редакцию программы «Малахов» с просьбой организовать встречу с журналистами и принять участие в этом шоу», — написала Екатерина редакторам проекта.

Письмо было вскрыто в эфире и датировано 13 февраля. Графолог определил по почерку, что девушка действительно проявляет импульсивность. Психолог Орлова считает, что ей необходимо внимание, которого она не получила от матери, сосредоточенной исключительно на себе.
«Ей важно, чтобы к ней как-то относились. Восхищались или ненавидели», — считает Анетта Орлова.

Письмо Екатерины Тарховой (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Хотя тела Тарховых до сих пор не найдены, это не означает прекращение уголовного дела. В эфире телеканала «Россия 1» криминолог Галина Запорожцева сообщила, что изучила данное дело и считает, что расследование будет продолжено. Следствие отказало Екатерине Тарховой в её просьбе встретиться с журналистами программы Андрея Малахова, сообщила журналистка Наталья Артякова, ссылаясь на адвоката Екатерины Владимира Владимирова.

Читайте также:

Многодетная пара из Асбеста загубила новорожденного: как умирал малыш и в чем его отца обвинила ведущая «Мужское/Женское» Барановская

Не принимала душ 3 года и морит детей голодом: активисты просят проверить экстрасенса Краснову на исполнение родительских обязанностей

Таинственное исчезновение детей в Твери: насильник или продажа на органы? На шоу «Малахов» нашли новую зацепку в деле
#россия
#психолог
#дело
#продажа
#следствие
#шоу
#расследование
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Thairath: В Таиланде в ДТП с туристским автобусом погибли 18 человек
26 февраля 2025, 12:40

Фото: istockphoto/conejota

В тайской провинции Прачинбури произошло жёсткое дорожно-транспортное происшествие с участием туристского автобуса. В результате аварии погибли 18 человек.
О страшном инциденте сообщает издание Thairath. Несчастье случилось во время перевозки большой туристской группы из 200 человек, которые перемещались на трёх транспортных средствах. Сообщается, что автобус, ехавший в колонне последним, внезапно потерял управление, снёс бетонное ограждение и перевернулся. В салоне и кабине находились 47 туристов и два водителя. Из них 18 человек не выжили, ещё 20 получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы и порезы от разбитых оконных стёкол.

В публикации уточняется, что туристская группа направлялась из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную зону Районг. В консульском отделе посольства России в Бангкоке сообщили, что у дипломатической миссии нет информации о россиянах в числе пострадавших.

Читайте также:

Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом

В Таиланде автобус с российскими туристами рухнул с дороги в обрыв

На трассе «Нарва» столкнулись автобус и снегоуборщик: множество пострадавших, есть жертвы
#автобус
#перевозки
#травмы
#человек
#авария
#таиланд
#дтп
#туристы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидера «Три дня дождя» Глеба Викторова осудили за поддельное водительское удостоверение
26 февраля 2025, 12:01

Глеб Викторов (фото: Telegram @everydayrain)

Лидера группы «Три дня дождя» Глеба Викторова судили в Москве по уголовному делу о поддельных правах. Об этом пишет Telegram-канал PostNews.
Отмечается, что поддельное водительское удостоверение 29-летний музыкант купил в июне 2024 года, а уже в августе его остановили сотрудники ДПС и усомнились в подлинности документа.

Выяснилось, что права были напечатаны на принтере, а номер на них стоял тот же, что и на старом документе Викторова.

Суд по уголовному делу завершился в октябре 2022 года. Тогда музыкант полностью признал свою вину и получил наказание в виде двух месяцев ограничения свободы. Ему запрещено было покидать место жительства и необходимо было отмечаться в надзорных органах.

Также певцу выписали штраф за управление без водительского удостоверения.

До этого случая музыкант неоднократно нарушал закон. В августе 2020 года он сел за руль в нетрезвом виде. Викторова задержали и лишили права вождения на полтора года.

В автопарке лидера группы «Три дня дождя» два автомобиля – новая Audi A6 и Porsche 911 Turbo S.

Читайте также:

«Шакал»: отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева

«Я не умею долго злиться!»: Лолита сделала встречный шаг к примирению с Филиппом Киркоровым

Анну Седокову покинул ещё один близкий человек – морг стал последней каплей
#суд
#штраф
#права
#закон
#дпс
#музыкант
#наказание
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Столичные росгвардейцы задержали наркомана, пытавшегося проникнуть на территорию НИИ
26 февраля 2025, 11:27

Глеб Викторов (фото: Telegram @everydayrain)

Столичные росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками, который пытался проникнуть на охраняемый объект. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что центре города сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию научно-исследовательского института (НИИ). При себе он имел наркотические вещества.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте на Малой Красносельской улице. Они оперативно прибыли на место, где от охранника узнали о попытке неизвестного проникнуть на территорию. Стражи порядка задержали правонарушителя.

Задержанный оказался 27-летним жителем Брянской области, который находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому не смог объяснить мотивы своего поступка. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе досмотра у задержанного обнаружили свёртки с метилэфедроном. В связи с тяжёлым состоянием, вызванным наркотической интоксикацией, мужчину доставили в наркологический диспансер. Разбирательство по данному делу продолжается.

Читайте также:

Столичные росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Росгвардейцы помогли в ликвидации последствий аварии на ж/д переезде в Дубне

Росгвардейцы задержали рецидивиста за попытку угона автомобиля в Москве
#москва
#росгвардия
#задержание
#наркотики
#охрана
#сотрудники
#диспансер
Следите за нашими новостями
в удобном формате