В Мурино обнаружили троих детей, оставленных без воды и еды

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В Мурино Ленинградской области в квартире нашли троих детей, оставленных родителями без воды и еды. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, 23 февраля в полицию позвонила одна из местных жительниц и сообщила о детях в возрасте около восьми-девяти лет, оставленных дома одних.
По словам матери детей, она проживает в квартире вместе с матерью, тремя детьми и племянником. Так, 23 февраля она якобы ушла вместе с племянником и мамой на встречу с работодателем, а младших детей оставила под присмотром старшего сына, который имеет инвалидность по психиатрии.
Также женщина заявила, что в квартире как раз собирались делать ремонт, а проживали там всего три дня. Тем не менее соседи уже не раз жаловались на детские крики.
Известно, что семья не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас всех детей отдали бабушке, а региональная прокуратура начала проверку.
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По словам матери детей, она проживает в квартире вместе с матерью, тремя детьми и племянником. Так, 23 февраля она якобы ушла вместе с племянником и мамой на встречу с работодателем, а младших детей оставила под присмотром старшего сына, который имеет инвалидность по психиатрии.
Также женщина заявила, что в квартире как раз собирались делать ремонт, а проживали там всего три дня. Тем не менее соседи уже не раз жаловались на детские крики.
Известно, что семья не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас всех детей отдали бабушке, а региональная прокуратура начала проверку.
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Элина Позднякова