Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова впервые прервала молчание на шоу «Малахов»

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
В Самаре продолжается расследование резонансного дела о двойном убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Их внучка, являющаяся единственной подозреваемой, находится в СИЗО и отказывается сотрудничать со следствием. Тем не менее, она написала письмо в программу «Малахов» и изъявила желание принять участие в съемках.
«Я прошу защитника официально обратиться в редакцию программы «Малахов» с просьбой организовать встречу с журналистами и принять участие в этом шоу», — написала Екатерина редакторам проекта.
Письмо было вскрыто в эфире и датировано 13 февраля. Графолог определил по почерку, что девушка действительно проявляет импульсивность. Психолог Орлова считает, что ей необходимо внимание, которого она не получила от матери, сосредоточенной исключительно на себе.
«Ей важно, чтобы к ней как-то относились. Восхищались или ненавидели», — считает Анетта Орлова.
Письмо Екатерины Тарховой (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Хотя тела Тарховых до сих пор не найдены, это не означает прекращение уголовного дела. В эфире телеканала «Россия 1» криминолог Галина Запорожцева сообщила, что изучила данное дело и считает, что расследование будет продолжено. Следствие отказало Екатерине Тарховой в её просьбе встретиться с журналистами программы Андрея Малахова, сообщила журналистка Наталья Артякова, ссылаясь на адвоката Екатерины Владимира Владимирова.
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