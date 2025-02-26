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Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова впервые прервала молчание на шоу «Малахов»

Внучка экс-мэра Самары Тархова намерена попасть на ток-шоу к Андрею Малахову
Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В Самаре продолжается расследование резонансного дела о двойном убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Их внучка, являющаяся единственной подозреваемой, находится в СИЗО и отказывается сотрудничать со следствием. Тем не менее, она написала письмо в программу «Малахов» и изъявила желание принять участие в съемках.
«Я прошу защитника официально обратиться в редакцию программы «Малахов» с просьбой организовать встречу с журналистами и принять участие в этом шоу», — написала Екатерина редакторам проекта.

Письмо было вскрыто в эфире и датировано 13 февраля. Графолог определил по почерку, что девушка действительно проявляет импульсивность. Психолог Орлова считает, что ей необходимо внимание, которого она не получила от матери, сосредоточенной исключительно на себе.
«Ей важно, чтобы к ней как-то относились. Восхищались или ненавидели», — считает Анетта Орлова.

Письмо Екатерины Тарховой (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Хотя тела Тарховых до сих пор не найдены, это не означает прекращение уголовного дела. В эфире телеканала «Россия 1» криминолог Галина Запорожцева сообщила, что изучила данное дело и считает, что расследование будет продолжено. Следствие отказало Екатерине Тарховой в её просьбе встретиться с журналистами программы Андрея Малахова, сообщила журналистка Наталья Артякова, ссылаясь на адвоката Екатерины Владимира Владимирова.

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Thairath: В Таиланде в ДТП с туристским автобусом погибли 18 человек
26 февраля 2025, 12:40

Фото: istockphoto/conejota

В тайской провинции Прачинбури произошло жёсткое дорожно-транспортное происшествие с участием туристского автобуса. В результате аварии погибли 18 человек.
О страшном инциденте сообщает издание Thairath. Несчастье случилось во время перевозки большой туристской группы из 200 человек, которые перемещались на трёх транспортных средствах. Сообщается, что автобус, ехавший в колонне последним, внезапно потерял управление, снёс бетонное ограждение и перевернулся. В салоне и кабине находились 47 туристов и два водителя. Из них 18 человек не выжили, ещё 20 получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы и порезы от разбитых оконных стёкол.

В публикации уточняется, что туристская группа направлялась из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную зону Районг. В консульском отделе посольства России в Бангкоке сообщили, что у дипломатической миссии нет информации о россиянах в числе пострадавших.

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#туристы
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Лидера «Три дня дождя» Глеба Викторова осудили за поддельное водительское удостоверение
26 февраля 2025, 12:01

Глеб Викторов (фото: Telegram @everydayrain)

Лидера группы «Три дня дождя» Глеба Викторова судили в Москве по уголовному делу о поддельных правах. Об этом пишет Telegram-канал PostNews.
Отмечается, что поддельное водительское удостоверение 29-летний музыкант купил в июне 2024 года, а уже в августе его остановили сотрудники ДПС и усомнились в подлинности документа.

Выяснилось, что права были напечатаны на принтере, а номер на них стоял тот же, что и на старом документе Викторова.

Суд по уголовному делу завершился в октябре 2022 года. Тогда музыкант полностью признал свою вину и получил наказание в виде двух месяцев ограничения свободы. Ему запрещено было покидать место жительства и необходимо было отмечаться в надзорных органах.

Также певцу выписали штраф за управление без водительского удостоверения.

До этого случая музыкант неоднократно нарушал закон. В августе 2020 года он сел за руль в нетрезвом виде. Викторова задержали и лишили права вождения на полтора года.

В автопарке лидера группы «Три дня дождя» два автомобиля – новая Audi A6 и Porsche 911 Turbo S.

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#наказание
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Столичные росгвардейцы задержали наркомана, пытавшегося проникнуть на территорию НИИ
26 февраля 2025, 11:27

Глеб Викторов (фото: Telegram @everydayrain)

Столичные росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками, который пытался проникнуть на охраняемый объект. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что центре города сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию научно-исследовательского института (НИИ). При себе он имел наркотические вещества.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте на Малой Красносельской улице. Они оперативно прибыли на место, где от охранника узнали о попытке неизвестного проникнуть на территорию. Стражи порядка задержали правонарушителя.

Задержанный оказался 27-летним жителем Брянской области, который находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому не смог объяснить мотивы своего поступка. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе досмотра у задержанного обнаружили свёртки с метилэфедроном. В связи с тяжёлым состоянием, вызванным наркотической интоксикацией, мужчину доставили в наркологический диспансер. Разбирательство по данному делу продолжается.

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#диспансер
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«Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста»: дверь квартиры солиста «Би-2» подожгли неизвестные
Baza: Дверь квартиры Левы* из «Би-2» подожгли неизвестные
26 февраля 2025, 02:56

Фото: iStock/FotografieLink

Дверь московской квартиры Левы* из «Би-2» была подожжена неизвестными. Также на стене подъезда была оставлена надпись: «Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста». Об этом сообщает Baza.
«Дверь квартиры Левы* из «Би-2» подожгли неизвестные в Москве», — пишут в telegram-канале.

В выложенном видео неизвестные подписали, что таким образом поздравили музыканта с 23 февраля. К тому же Леву* раскритиковали за уезд из России и финансирование украинской армии. Сам артист в недавнем разговоре с пранкерами признавался, что в общем направил на финансирование ВСУ свыше 100 тысяч евро.

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В США учительница накачала наркотиками и изнасиловала 10 учеников
26 февраля 2025, 02:23

Фото: iStock/S_Chum

В американском штате Индиана расследуют дело учительницы, которая накачала наркотиками и изнасиловала до 10 учеников. Об этом сообщает WXIN.
В преступлении обвиняется 31-летняя Бриттани Фортинберри. В отношении нее дело было заведено еще в декабре прошлого года. Тогда в полицию обратилась мать 15-летнего школьника и сообщила, что его учительница дала подростку наркотики и изнасиловала. При чем секс между женщиной и учеником был несколько раз. Также Фортинберри отправляла подростку свои интимные фотографии.

Школьник подтвердил данный факт и отметил, что учительница несколько раз брала его с собой загород, где принимала с подростком душ. При этом потерпевший отметил, что от действий Фортинберри могли пострадать от пяти до десяти учеников.

По факту происшествия был организован обыск в доме учительницы. Там правоохранители обнаружили секс-игрушки, наркотики и шест для стриптиза. Расследование продолжается.

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