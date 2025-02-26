Резиденты Stand Up Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в ДТП в США

В Самаре продолжается расследование резонансного дела о двойном убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Их внучка, являющаяся единственной подозреваемой, находится в СИЗО и отказывается сотрудничать со следствием. Тем не менее, она написала письмо в программу «Малахов» и изъявила желание принять участие в съемках.