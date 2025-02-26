Резиденты Stand Up Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в ДТП в США

Евгений Чебатков и Павел Дедищев (фото: Telegram @chebatkov)
Резиденты Stand Up Евгений Чебатков и Павел Дедищев отправились в путешествие по разным регионам США. Друзья уже объездили 11 штатов, но внезапно их поездка приняла неожиданный оборот.
Ночью юмористы мчали по дороге в Нью-Мексико, как вдруг наехали на странны предмет, лежавший на трассе. После этого образовалась пробка. На место прибыли сотрудники полиции и вскоре эвакуировали KIA комиков.
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«Наше путешествие пошло не по плану, мы попали в небольшую аварию. Вот наша машинка, куча купов, автомобилей побилось штук восемь, наверное. Лежала какая-то железная фигня на дороге, мы налетели на неё, но всё нормально, слава Богу», – сообщил Дедищев в личном блоге.До аварии Чебатков рассказывал, что собирается отправиться в крупнейший город Нью-Мексико Альбукерка. Но знакомые американцы спрашивали у друзей, зачем им туда ехать, не понимая смысла в поездке.
«А мы когда американцев слушали? Вот поэтому и поехали», – делился Евгений.К счастью, попавшие в аварию Дедищев и Чебатков избежали травм, отделавшись лишь лёгким испугом. Габариты их машины смягчили удар. При этом Чебатков признался, что авария могла иметь более негативные последствия, особенно для остальных автомобилистов.
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Анастасия Чинкова