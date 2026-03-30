36-летнюю учительницу обвинили в совращении несовершеннолетнего
36-летняя учительница из США попала под суд за растление школьника. Об этом информирует Fox News.
В 2021 году у преподавателя по имени Эшли Фислер начались «отношения» с несовершеннолетним учеником. Однако обвинения ей предъявили только сейчас.
По информации издания, в тот период женщина работала в одной из средних школ штата Нью-Джерси. Она вступила в интимную связь с подростком как в своей машине, так и в учебном классе. Вскоре правоохранители обнаружили переписку сексуального характера между потерпевшим и Фислер.
Сейчас злоумышленница находится под арестом. Ей инкриминируют насилие над несовершеннолетним и «совершение должностного преступления».
В учебном заведении, где произошел инцидент, Фислер работала с 2014 года по июнь 2023 года. Представители власти утверждают, что она больше не имеет права работать с детьми.
