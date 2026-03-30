В Уссурийске катавшийся на крыше автомобиля пассажир погиб в ДТП
Экстремальная езда в Уссурийске закончилась летальным исходом. Катавшийся на крыше автомобиля пассажир не выжил после аварии.
Как сообщила пресс‑служба полиции Приморья, ДТП произошло из‑за грубого нарушения правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился мужчина, не имевший водительских прав.
В процессе движения пассажир упал, получив тяжелые травмы. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия. После случившегося водитель попытался скрыться с места ДТП, однако сотрудники полиции оперативно отреагировали и задержали нарушителя.
По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжtнное с оставлением места происшествия).
