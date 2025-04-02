Житель Долгопрудного угнал машину курьера и уехал в соседний двор

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
В Долгопрудном задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчина увидел рядом с одним из домов по улице Набережная в Долгопрудном припаркованную иномарку с заведённым двигателем. Ключ зажигания был в замке, а двери не заперты. Злоумышленник сел за руль и уехал в соседний двор», — говорится в сообщении.Водитель машины заявил об угоне. Он рассказал, что работает курьером и что ему нужно было срочно доставить заказ, поэтому он оставил заведённый двигатель.
Полиция установила и задержала угонщика. Задержанный заявил, что хотел «проучить» водителя за оставленный без присмотра автомобиль.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и отпустили под подписку о невыезде.
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