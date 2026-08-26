В Москве нашли тело регбийного арбитра Брызгалина
Тело регбийного арбитра Алексея Брызгалина найдено в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Уточняется, что Брызгалину было 47 лет. Правоохранители проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Алексей Брызгалин начал свою судейскую карьеру в 2006 году и обслуживал как российские, так и международные матчи. В 2021 году судья был удостоен звания лучшего в России и получил за это специальную премию. В период с 2003 по 2022 год он занимал должность директора спортивной школы в московском районе Тушино.
Ранее сообщалось, что восемь человек, включая четырех детей, погибли в результате стрельбы и последовавшего пожара в частном доме. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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