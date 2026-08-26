Россиянин в маске проник в чужой дом с целью наживы и напал на спящую девушку
В селе Шаумян в Дагестане 30-летний местный житель устроил нападение на девушку в чужом доме. Подробности приводит «МК».
Злоумышленник проник через оконный проём в жилище своего одноклассника, пока тот находился на заработках. Мужчина взял на кухне нож и соорудил маску из футболки. В одной из комнат налётчик обнаружил спящую хозяйку — девушка приходилась родственницей владельцу дома.
Мужчина бесшумно приблизился к ней с ножом, однако она проснулась от постороннего шума. Тогда нападавший нанёс ей резаную рану руки, но пострадавшая не растерялась и сумела дать ему активный отпор.
Испугавшись, грабитель бросился бежать с места преступления, но сотрудники полиции оперативно задержали его неподалеку от села. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум тяжким статьям — «Покушение на убийство» и «Разбой».
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