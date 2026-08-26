Россиянин в маске проник в чужой дом с целью наживы и напал на спящую девушку

26 августа 2026, 14:55

Житель Дагестана в маске проник в чужой дом и напал с ножом на спящую девушку

Фото: Istock/Motortion

В селе Шаумян в Дагестане 30-летний местный житель устроил нападение на девушку в чужом доме. Подробности приводит «МК».