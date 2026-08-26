Электромонтер погиб во время спила деревьев в Калужской области
Электромонтер погиб во время спила деревьев в Калужской области. Об этом проинформировал региональный Следственный комитет.
59-летний мужчина занимался расчисткой охранной зоны линии электропередач возле деревни Романовка, убирая там деревья. Во время этих работ одно из деревьев рухнуло прямо на него.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело против лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда. На текущий момент следователи устанавливают все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что мощный паводок в Непале заблокировал туристические маршруты, на которых находятся российские путешественники. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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