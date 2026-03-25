RT: изрезавший бывшую возлюбленную москвич погиб в ДТП на трассе

25 марта 2026, 16:27

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Мужчина, который изрезал ножом бывшую возлюбленную в Москве, погиб в ДТП на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.





Напомним, по данным МВД, москвич долгое время преследовал женщину. Под предлогом поздравления с днем рождения он встретился с ней и нанес 12 ножевых ранений. Потерпевшая смогла добраться до соседей, которые и вызвали скорую помощь.



«Подозреваемый, по предварительной информации, врезался на своей машине в фуру — авто загорелось», — приводит RT слова источника.