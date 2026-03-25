Мужчина смог выжить после нападения слона и покинул место происшествия
В индийском штате Одиша мужчина по имени Бильядхар Бехера выжил после нападения слона. Об этом сообщает Need To Know.
По данным издания, животное напало на Бехеру, когда он ехал через лес на мотоцикле. Слон сбил мужчину с транспорта и начал топтать его. Происшествие попало на видео.
Затем слон ушёл. На опубликованных кадрах видно, как пострадавший поднимается с земли, поправляет одежду и отправляется за помощью.
Очевидцы пришли мужчине на помощь и доставили его в больницу. Врачи диагностировали у него серьёзные травмы головы, рук и ног. При этом, как уточняется, он находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.
Местные власти предупредили, что слоны всё чаще будут выходить к населённым пунктам. По их словам, это связано с уничтожением лесов, в которых обитают животные, а также с близостью сельскохозяйственных полей, где они могут найти пищу.
