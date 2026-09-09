В Германии футболист отравил одноклубника из-за ревности
В Германии взяли под стражу футболиста, подозреваемого в отравлении своего товарища по команде. Историю опубликовало издание Need To Know.
Трагедия разыгралась вокруг 30‑летнего Филиппа Лейбига — игрока любительского клуба TuS Rockenberg из Гессена. В середине июня он вместе с командой ехал на турнир в Дрезден, и уже в дороге почувствовал себя плохо. После возвращения домой спортсмена госпитализировали, но спасти его не удалось.
Первоначально медики предположили, что причиной недомогания стало рыбное блюдо, которым кормили футболистов во время поездки. Однако остальные игроки не столкнулись с симптомами отравления. Дальнейшая экспертиза выявила в организме Лейбига токсин, спровоцировавший полиорганную недостаточность.
1 сентября полиция задержала 35‑летнего Мариуса Ветца — одноклубника погибшего. Следствие полагает, что именно он ввёл токсин Лейбигу, хотя способ совершения преступления пока не установлен. Мотивы подозреваемого официально не раскрываются. По информации местных СМИ, причиной могла стать личная неприязнь, возникшая из‑за женщины.
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