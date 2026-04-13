Житель Климовска устроил на приусадебном участке плантацию конопли

13 апреля 2026, 17:18

Полицейские задержали 49-летнего жителя подольского микрорайона Климовск по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При обыске в доме у задержанного нашли 12 полимерных пакетов с растительным веществом.





«Экспертиза показал, что вещество является марихуаной общей массой свыше полутора килограммов», — говорится в сообщении.