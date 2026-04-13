Житель Климовска устроил на приусадебном участке плантацию конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 49-летнего жителя подольского микрорайона Климовск по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При обыске в доме у задержанного нашли 12 полимерных пакетов с растительным веществом.
«Экспертиза показал, что вещество является марихуаной общей массой свыше полутора килограммов», — говорится в сообщении.Хозяин дома рассказал, что весной прошлого года купил в даркнете семена конопли и выращивал их на своём приусадебном участке. Выращенные растения он высушил, измельчил и собирался продавать.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда мужчину оставили под стражей.