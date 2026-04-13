Катающегося на беговеле четырехлетнего мальчика сбила машина под Костромой
В Костромской области четырехлетний ребенок пострадал под колесами автомобиля во время катания на беговеле возле школы.
Как сообщили РЕН ТВ в региональной прокуратуре, инцидент случился в деревне Шолохово Красносельского района. Женщина-водитель совершила наезд на мальчика на территории, прилегающей к образовательному учреждению. В результате происшествия ребенок получил травму.
Надзорное ведомство взяло на контроль ход установления всех обстоятельств произошедшего. Других подробностей нет.
