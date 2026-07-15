Житель Королёва обустроил в чужой квартире теплицу с коноплёй

15 июля 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 45-летнего жителя Королёва по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина арендовал квартиру рядом со своим местом жительства и начал разводить там коноплю. Семена наркосодержащего растения он покупал в даркнете.





«В жилище обнаружили гроубоксы, систему дополнительного освещения и вентиляции, вакууматор, пакеты для фасовки, а также четыре куста конопли, пластиковый контейнер с измельчённым растительным веществом массой около 500 граммов и ферментированные листья общим весом свыше трёх килограммов», — говорится в сообщении.