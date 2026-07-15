В Индии пара любовников убила мужчину и разбросала его останки по лесу

15 июля 2026, 06:40

Фото: istockphoto/charafeddine

Полиция индийского Нави‑Мумбаи раскрыла дело об убийстве 50‑летнего Баларама Сурьянатха Кушвахи спустя почти год после его исчезновения. По подозрению в преступлении под стражу взяли 40‑летнюю супругу жертвы Суниту и её любовника Рахула Дашрат Праджапати.