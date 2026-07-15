В Индии пара любовников убила мужчину и разбросала его останки по лесу
Полиция индийского Нави‑Мумбаи раскрыла дело об убийстве 50‑летнего Баларама Сурьянатха Кушвахи спустя почти год после его исчезновения. По подозрению в преступлении под стражу взяли 40‑летнюю супругу жертвы Суниту и её любовника Рахула Дашрат Праджапати.
Как сообщает The Times of India, у пары было двое детей. Конфликт в семье возник после того, как Баларам узнал об измене жены и категорически не принял её связь с Рахулом. В результате любовники пошли на крайнюю меру и расправились с мужем и отцом.
Преступление злоумышленники совершили в ночь на 9 августа 2025 года. Подозреваемые предварительно отправили детей к родственникам. Пока мужчина спал, его задушили, а затем перерезали ему горло. Тело расчленили на три части, упаковали в мешки и вывезли в лес, где останки разбросали в разных местах.
После случившегося Сунита сдала семейный дом в аренду и переехала с детьми в другой район. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Лишь в апреле 2026 года брат погибшего начал подозревать неладное после разговора с невесткой.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые неоднократно меняли телефоны и SIM‑карты, чтобы скрыть свою связь. Однако следователи смогли отследить их контакты благодаря анализу детализации звонков. На допросах оба фигуранта дела дали признательные показания.
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