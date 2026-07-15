Житель Камчатки более года издевался над пасынком и избивал его

15 июля 2026, 03:59

Суд отправил жителя Петропавловска-Камчатского в колонию за избиение ребёнка

Фото: istockphoto/kieferpix

34‑летний мужчина из Петропавловска-камчатского на протяжении более чем года подвергал десятилетнего пасынка физическому и психологическому насилию. Отчёт по судебному разбирательству предоставила региональная прокуратура.