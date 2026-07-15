Житель Камчатки более года издевался над пасынком и избивал его
34‑летний мужчина из Петропавловска-камчатского на протяжении более чем года подвергал десятилетнего пасынка физическому и психологическому насилию. Отчёт по судебному разбирательству предоставила региональная прокуратура.
Согласно материалам следствия, мужчина избивал и оскорблял мальчика. Критической точкой стал эпизод, когда отчим ударил ребёнка о край ванны, а затем протащил по квартире.
Травмы на теле мальчика обнаружила директор школы и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. При осмотре пострадавшего медики выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и синяки
Суд приговорил мужчину к трём годам в колонии общего режима. Кроме того, с осуждённого взыщут 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, добавили в прокуратуре Камчатского края.
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