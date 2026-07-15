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Банда мужчин отравила и изнасиловала юного пастуха в Пакистане

Фото: istockphoto/Motortion

Группа из 11 мужчин совершила нападение на мальчика, который пас овец. Об этом проинформировало местное издание Samaa.



Всё случилось в районе Форт‑Аббас (провинция Пенджаб). Согласно данным полиции, ребёнок находился в районе Чолистан вместе с другими пастухами, где присматривал за скотом. 11 июля злоумышленники подмешали мальчику токсичное вещество, лишив его возможности сопротивляться, после чего надругались над ним.

Преступники вливали в тело жертвы перец чили и кислоту, а затем скрылись, забрав 40 овец. Мальчика доставили в больницу в критическом состоянии. Из‑за отравления и истязаний у него отказали почки.

Ситуация стала ещё более трагичной после гибели отца ребёнка. Мужчина скончался от сердечного приступа, не сумев пережить новость о чудовищном насилии над сыном.

Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении 11 подозреваемых. На сегодняшний день удалось задержать пятерых из них, остальных продолжают разыскивать.

Александр Огарёв

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