Банда мужчин отравила и изнасиловала юного пастуха в Пакистане
Группа из 11 мужчин совершила нападение на мальчика, который пас овец. Об этом проинформировало местное издание Samaa.
Всё случилось в районе Форт‑Аббас (провинция Пенджаб). Согласно данным полиции, ребёнок находился в районе Чолистан вместе с другими пастухами, где присматривал за скотом. 11 июля злоумышленники подмешали мальчику токсичное вещество, лишив его возможности сопротивляться, после чего надругались над ним.
Преступники вливали в тело жертвы перец чили и кислоту, а затем скрылись, забрав 40 овец. Мальчика доставили в больницу в критическом состоянии. Из‑за отравления и истязаний у него отказали почки.
Ситуация стала ещё более трагичной после гибели отца ребёнка. Мужчина скончался от сердечного приступа, не сумев пережить новость о чудовищном насилии над сыном.
Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении 11 подозреваемых. На сегодняшний день удалось задержать пятерых из них, остальных продолжают разыскивать.
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