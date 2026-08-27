Российская школьница умолчала о чужом преступлении и попала под уголовную статью
Уголовное дело возбудили в отношении 16-летней жительницы Амурской области по статье 205.6 УК: «Несообщение о преступлении». Об этом пишет местный портал amur.life.
По версии следствия, девочка знала о преступлении, которое совершил россиянин, но не сообщила о них в правоохранительные органы. Ранее в отношении этого мужчины возбудили уголовные дела за поджоги объектов жизнеобеспечения населения и транспортной инфраструктуры.
В настоящий момент школьница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что школьница напала с ножом на двух несовершеннолетних сестер в квартире в Уфе. После содеянного нападавшая попыталась сбежать, но ее оперативно задержали.
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