Под Волгоградом дезертир расстрелял двоих человек из-за ревности
В Волгоградской области правоохранители ищут контрактника, который самовольно покинул часть и расстрелял двух молодых людей из-за ревности. Об этом сообщает Baza.
«Сбежавший из воинской части контрактник расстрелял двоих парней в Волгоградской области. Один из раненых в тяжелом состоянии. Военнослужащего разыскивают», — передает telegram-канал.
Причиной происшествия является ревность и месть солдата. Как оказалось, контрактник сбежал из части с автоматом этим вечером. Он решил, что его жена ему изменяет. С предполагаемым соперником военнослужащий договорился о встрече. Уже на месте вместно соперника пришли два молодых человека.
В последствии разговора военнослужащий расстрелял своих собеседников. На месте происшествия было найдено 18 гильз. Один из пострадавших находится в реанимации. Второй в состоянии средней тяжести. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.