Мэр Красноярска Логинов задержан силовиками за получение взятки
Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источники в силовых структурах.
«Он задержан по 290-й статье УК РФ (получение взятки)», — передает агентство.
Подробности обвинения не расскрываются. Размер предполагаемой взятки пока остается неизвестным.
Как сообщалось ранее, Владислава Логинова задержали сотрудники силовых струкутр. Предварительно, его допрашивают во 2-м управлении Следкома по особо важным делам. Должность мэра Логинов занимал с 2023 года.