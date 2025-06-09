Мэр Красноярска Логинов задержан силовиками за получение взятки

Владислав Логинов (Фото: РИА Новости/Данил Айкин)

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источники в силовых структурах.



«Он задержан по 290-й статье УК РФ (получение взятки)», — передает агентство.

Подробности обвинения не расскрываются. Размер предполагаемой взятки пока остается неизвестным.

Как сообщалось ранее, Владислава Логинова задержали сотрудники силовых струкутр. Предварительно, его допрашивают во 2-м управлении Следкома по особо важным делам. Должность мэра Логинов занимал с 2023 года.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0