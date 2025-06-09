Экс-жене Бондарчука грозят новые двукратные штрафы за неуплату в срок старых
Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука, Светлане Рудской, грозит штраф в двукратном размере за неуплату административных штрафов в установленный срок. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили агентству в московском суде, в отношении Рудской зарегистрированы три дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Согласно законодательству, за неуплату административного штрафа в срок предусмотрено наказание в виде штрафа в двукратном размере, административного ареста до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов. Судебные заседания по делам Рудской назначены на 24 июня и 3 июля.
На данный момент не уточняется, за какие именно нарушения ранее были назначены штрафы.
Светлана Бондарчук была в браке с Фёдором Бондарчуком с 1991 по 2016 год. У пары двое детей: Варвара и Пётр. В настоящее время Светлана замужем за музыкантом Сергеем Харченко, и у них есть сын Пётр, который родился в 2023 году.
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