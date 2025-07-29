Житель Кубинки завершил 80-дневное велопутешествие по городам-героям
Юрий Матвиенко из подмосковной Кубинки завершил 80-дневный велопробег, посвященный 80-летию Великой Победы. Он преодолел 7202 км, соединив города-герои России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Одинцовского городского округа.
«Проект «Наша Победа! Помню! Горжусь!» стартовал в 2017 году с поездки до Брестской крепости. Финальный маршрут путешественник открыл 9 мая в Севастополе и финишировал у мемориала «Алёша» в Мурманске. Юрий проехал через Крым, Ставрополье, Волгоград, Москву, Брест, Минск, Санкт-Петербург и Петрозаводск, посещая мемориалы и воинские захоронения», – рассказали в администрации.Велотурист проделал путь с полным снаряжением – палаткой, спальным мешком и походной кухней. С каждого памятного места он забирал горсть земли в символические капсулы.
Торжественная церемония завершения путешествия прошла в Мурманске у мемориала Защитникам Советского Заполярья. В годы войны город пережил жесточайшие бомбардировки.