Житель Лобни устроил нарколабораторию в гараже

14 июля 2026, 16:19

оригинал Фото: istockphoto.com/Darwin Brandis

Лабораторию по производству психотропных веществ организовал в арендованном гараже в Лобне 38-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При обыске в гараже изъяли колбу, пластиковые бутылки и стеклянные банки с веществом и электронные весы. В припаркованной у гаража машине мужчины нашли ещё пять пластиковых бутылок с веществом, а по месту жительства — две бутылки со спиртным с частицами психотропного вещества





«Мужчину задержали. Он рассказал, что инструкцию по организации лаборатории нашёл в интернете, а реактивы и оборудование приобрёл онлайн и получил через тайники-закладки», — говорится в сообщении.