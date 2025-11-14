Сотрудницу завода зажало в хлебопекарном оборудовании насмерть
В Греции сотрудница завода застряла в хлебопекарном оборудовании, ее не спасли
Несчастный случай произошел в греческом городе Лариса на одном из местных хлебобулочных заводов. Об этом сообщает греческое агентство Ekathimerini.
Во время ночной смены на предприятии 49-летняя работница оказалась в ловушке хлебопекарного оборудования, что привело к ее гибели. Коллеги оперативно отреагировали на происшествие, вызвав экстренные службы, но спасти пострадавшую не удалось — ее сердце остановилось до прибытия медиков.
Полиция и инспекция труда начали расследование, чтобы выяснить причины инцидента. Предварительные данные указывают на нарушение правил техники безопасности со стороны погибшей.
