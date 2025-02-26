Столичные росгвардейцы задержали наркомана, пытавшегося проникнуть на территорию НИИ

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками, который пытался проникнуть на охраняемый объект. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что центре города сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию научно-исследовательского института (НИИ). При себе он имел наркотические вещества.
Сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте на Малой Красносельской улице. Они оперативно прибыли на место, где от охранника узнали о попытке неизвестного проникнуть на территорию. Стражи порядка задержали правонарушителя.
Задержанный оказался 27-летним жителем Брянской области, который находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому не смог объяснить мотивы своего поступка. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.
В ходе досмотра у задержанного обнаружили свёртки с метилэфедроном. В связи с тяжёлым состоянием, вызванным наркотической интоксикацией, мужчину доставили в наркологический диспансер. Разбирательство по данному делу продолжается.
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Сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте на Малой Красносельской улице. Они оперативно прибыли на место, где от охранника узнали о попытке неизвестного проникнуть на территорию. Стражи порядка задержали правонарушителя.
Задержанный оказался 27-летним жителем Брянской области, который находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому не смог объяснить мотивы своего поступка. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.
В ходе досмотра у задержанного обнаружили свёртки с метилэфедроном. В связи с тяжёлым состоянием, вызванным наркотической интоксикацией, мужчину доставили в наркологический диспансер. Разбирательство по данному делу продолжается.
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Анастасия Чинкова