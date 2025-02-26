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Столичные росгвардейцы задержали наркомана, пытавшегося проникнуть на территорию НИИ

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками, который пытался проникнуть на охраняемый объект. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что центре города сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию научно-исследовательского института (НИИ). При себе он имел наркотические вещества.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте на Малой Красносельской улице. Они оперативно прибыли на место, где от охранника узнали о попытке неизвестного проникнуть на территорию. Стражи порядка задержали правонарушителя.

Задержанный оказался 27-летним жителем Брянской области, который находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому не смог объяснить мотивы своего поступка. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе досмотра у задержанного обнаружили свёртки с метилэфедроном. В связи с тяжёлым состоянием, вызванным наркотической интоксикацией, мужчину доставили в наркологический диспансер. Разбирательство по данному делу продолжается.

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#диспансер
«Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста»: дверь квартиры солиста «Би-2» подожгли неизвестные
Baza: Дверь квартиры Левы* из «Би-2» подожгли неизвестные
26 февраля 2025, 02:56

Фото: iStock/FotografieLink

Дверь московской квартиры Левы* из «Би-2» была подожжена неизвестными. Также на стене подъезда была оставлена надпись: «Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста». Об этом сообщает Baza.
«Дверь квартиры Левы* из «Би-2» подожгли неизвестные в Москве», — пишут в telegram-канале.

В выложенном видео неизвестные подписали, что таким образом поздравили музыканта с 23 февраля. К тому же Леву* раскритиковали за уезд из России и финансирование украинской армии. Сам артист в недавнем разговоре с пранкерами признавался, что в общем направил на финансирование ВСУ свыше 100 тысяч евро.

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В США учительница накачала наркотиками и изнасиловала 10 учеников
26 февраля 2025, 02:23

Фото: iStock/S_Chum

В американском штате Индиана расследуют дело учительницы, которая накачала наркотиками и изнасиловала до 10 учеников. Об этом сообщает WXIN.
В преступлении обвиняется 31-летняя Бриттани Фортинберри. В отношении нее дело было заведено еще в декабре прошлого года. Тогда в полицию обратилась мать 15-летнего школьника и сообщила, что его учительница дала подростку наркотики и изнасиловала. При чем секс между женщиной и учеником был несколько раз. Также Фортинберри отправляла подростку свои интимные фотографии.

Школьник подтвердил данный факт и отметил, что учительница несколько раз брала его с собой загород, где принимала с подростком душ. При этом потерпевший отметил, что от действий Фортинберри могли пострадать от пяти до десяти учеников.

По факту происшествия был организован обыск в доме учительницы. Там правоохранители обнаружили секс-игрушки, наркотики и шест для стриптиза. Расследование продолжается.

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Российский турист скончался после четырехдневного запоя на Пхукете
25 февраля 2025, 21:41

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

В Таиланде врачи не смогли спасти туриста из Москвы, который пил спиртное несколько дней, сообщил Телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел на Пхукете. Москвич вместе со своей возлюбленной арендовал дом рядом с пляжем Камала. Его спутница поделилась, что 42-летний мужчина употреблял огромное количество алкогольных напитков с первого дня, сама женщина ходила на пляж и экскурсии.

На четвертый день туристка заметила, что у ее спутника нездоровый вид. Несмотря на проблемы с самочувствием, мужчина не хотел обращаться к медикам, поскольку якобы считал тайских специалистов аферистов.

Спустя день москвича нашли в туалете, однако помочь ему не удалось.

Известно, что у мужчины не было страховки, так как на ней он решил сэкономить.

После случившегося возлюбленная туриста столкнулась с бюрократическими трудностями, потому что пара жила вместе, но брак не заключала.

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Американка родила во время школьной экскурсии по Европе и выбросила малыша в окно отеля
25 февраля 2025, 21:05

Фото: iStock/ gorodenkoff

Туристка из США родила ребенка во время школьной экскурсии по Европе и выбросила его в окно отеля вместе с пуповиной, сообщила газета Daily Mail.
Отмечалось, что 18-летняя девушка поехала в Париж с группой школьных товарищей. Она жила на втором этаже отеля Ibis Styles. Туристка не признавала, что вынашивает ребенка. Из-за этого подросток решила избавиться от младенца спустя несколько минут после родов. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

Малыша привезли в больницу с тяжелыми травмами, помочь ему не получилось. Мать новорожденного отправили в ту же больницу для обследования. Девушку взяли под стражу, а в отношении нее возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось.

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В Кузбассе раскрыли тайну таинственного исчезновения 16-летней студентки
В Кузбассе нашли пропавшую студентку
25 февраля 2025, 20:42

Фото: iStock/Motortion

В Кузбассе студентка не вернулась в общежитие, после чего ее начали искать. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
По данным издания, сотрудники Росгвардии пропавшую девушку нашли в Югре. Оказалось, что она уехала из поселка Яшкино, но не предупредила об этом работников общежития при учебном заведении. Когда студентка не пришла ночевать, сотрудники сразу обратились в полицию.

Информацию с приметами 16-летней девушки передали всем подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии. Уже вечером юргинские росгвардейцы обнаружили пропавшую на улице Заводской, когда она выходила из подъезда.

Отмечается, что студентка сразу после занятий отправилась в другой город в гости к другу.

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