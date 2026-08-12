Житель Ногинска отдал телефонным мошенникам сейф своих родителей
Сейф, в котором хранились семейные сбережения, ювелирные изделия и дорогие часы, отдал телефонным мошенникам 23-летний житель Ногинска. Общая сумма ущерба составила свыше миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление в полицию подал 57-летний отец обманутого молодого человека.
«Мошенники действовали по известной схеме. Сначала один из них рассказал, что в подъезде меняют домофон и для заказа магнитных ключей нужно продиктовать номер из СМС. А потом начались звонки от лжесотрудников правоохранительных органов. Они убедили молодого человека, что с помощью СМС злоумышленники получили доступ к его личным данным, и теперь необходимо срочно передать все имеющиеся в доме ценности «для проверки», — говорится в сообщении.Полицейским удалось вычислить и задержать 23-летнего жителя Химок, который выполнял роль курьера мошенников. Теперь ведётся розыск остальных участников преступной схемы.