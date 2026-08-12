В Петербурге водитель Lexus сбил пешеходов во время дрифта и скрылся
В Санкт-Петербурге водитель Lexus во время дрифта на проезжей части выехал за пределы дороги и сбил пешеходов. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент зафиксировала уличная камера. Согласно видеозаписи, человек за рулем элитной японской машины выполнял манёвр с резким заносом, но не справился с управлением. В итоге автомобиль задел прохожих боковой частью кузова. После этого нарушитель не остановился и покинул место происшествия.
В результате наезда пострадал один человек. Очевидцы вызвали скорую помощь. Запись с камер видеонаблюдения помогла оперативно установить марку и государственный номер автомобиля. Полицейские быстро нашли и задержали виновника ДТП.
Как выяснилось, мужчина находился в состоянии опьянения. Следствие возбудило уголовное дело. Кроме того, на водителя составили три административных протокола. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.
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