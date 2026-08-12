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Мужчина проник в номер московского отеля и надругался над спящей девушкой

Фото: Istock/Nanci Santos

В столице предъявили обвинение мужчине по делу о надругательстве над девушкой в отеле.



Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», в ночь на 9 августа 2026 года в одном из отелей на улице Буженинова обвиняемый шёл по коридору и заметил приоткрытую дверь номера.

Он увидел, что внутри спит девушка, которая не могла понимать происходящее и сопротивляться. Тогда мужчина проник в помещение и совершил противоправные действия. Правоохранители установили и задержали злоумышленника.

Следствие предъявило ему обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). На допросе фигурант полностью признал вину. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ольга Щелокова

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