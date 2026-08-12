«Шланг к изголовью кровати»: Россиянин хотел отравить жену газом, пока она спала

12 августа 2026, 13:46

Житель Бердска из-за ссоры пытался отравить жену газом во время ночного сна

Фото: Istock/JJ Gouin

В Новосибирской области правоохранители задержали 49-летнего жителя Бердска по подозрению в покушении на убийство собственной супруги. Подробности приводит Telegram-канал Baza.