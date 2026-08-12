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«Шланг к изголовью кровати»: Россиянин хотел отравить жену газом, пока она спала

Житель Бердска из-за ссоры пытался отравить жену газом во время ночного сна
Фото: Istock/JJ Gouin

В Новосибирской области правоохранители задержали 49-летнего жителя Бердска по подозрению в покушении на убийство собственной супруги. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



По версии следствия, мужчина решился на этот шаг на фоне длительных семейных ссор. Ночью он подключил шланг к газовой трубе, проделал отверстие в двери спальни и протянул конец трубки к изголовью кровати, где в тот момент находилась жена.

После этого злоумышленник открыл подачу газа. Однако женщина вовремя проснулась, смогла самостоятельно покинуть загазованное помещение и выйти на улицу, где ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Следственные органы уже предъявили мужчине обвинение в покушении на убийство. Прокуратура Новосибирской области взяла под контроль ход расследования и все процессуальные действия по этому уголовному делу.

Ольга Щелокова

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