Пассажир столичного метро прогнал мужчину, который тёрся о девушку в вагоне

10 сентября 2026, 17:07

Москвич заступился за девушку в вагоне метро, к которой приставал пассажир

Фото: Istock/spacedrone808

Пассажир метро в столице вмешался в ситуацию с домогательством в вагоне. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Мужчина по имени Евгений (имя изменено) днём 10 сентября ехал по фиолетовой ветке московского метро в сторону станции «Выхино».



По его словам, он заметил, как другой пассажир приблизился вплотную к девушке в обтягивающем платье и начал тереться о неё. Евгений подошёл к мужчине и попросил его прекратить эти действия. В этот момент двери вагона открылись, и нарушитель устремился к выходу.

«Он начал метаться во все стороны, не зная, куда уйти, когда я напрямую спалил его. Я спросил, стоит ли вызывать полицию. Он в ответ начал косить под дурачка и спрашивать, зачем, продолжал бежать», — рассказал москвич.