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Две женщины погибли, избавляясь от плесени и грызунов в погребе в Алтайском крае

Фото: iStock/Motortion

Две женщины погибли, пытаясь избавиться от плесени и грызунов в погребе в Алтайском крае. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Вечером 6 сентября в селе Михайловское произошла трагедия. Две пожилые местные жительницы спустились в погреб, чтобы заняться уборкой картофеля и, предварительно, провести обработку помещения от плесени и грызунов. Для этих целей они решили сжечь бумагу в ведре.

Спустя некоторое время состояние женщин ухудшилось. Уточняется, что они потеряли способность самостоятельно выбраться на поверхность.

Одна из них успела обратиться за помощью к знакомому, который приехал к гаражу и обнаружил их без сознания. Однако мужчина не смог самостоятельно извлечь пострадавших из погреба. Прохожая вызвала спасателей и скорую помощь.

К моменту прибытия медицинских работников одна из россиянок скончалась. Попытки реанимации второй женщины не смогли спасти ее жизнь.

Екатерина Коршунова

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