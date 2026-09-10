Две женщины погибли, избавляясь от плесени и грызунов в погребе в Алтайском крае
Две женщины погибли, пытаясь избавиться от плесени и грызунов в погребе в Алтайском крае. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Вечером 6 сентября в селе Михайловское произошла трагедия. Две пожилые местные жительницы спустились в погреб, чтобы заняться уборкой картофеля и, предварительно, провести обработку помещения от плесени и грызунов. Для этих целей они решили сжечь бумагу в ведре.
Спустя некоторое время состояние женщин ухудшилось. Уточняется, что они потеряли способность самостоятельно выбраться на поверхность.
Одна из них успела обратиться за помощью к знакомому, который приехал к гаражу и обнаружил их без сознания. Однако мужчина не смог самостоятельно извлечь пострадавших из погреба. Прохожая вызвала спасателей и скорую помощь.
К моменту прибытия медицинских работников одна из россиянок скончалась. Попытки реанимации второй женщины не смогли спасти ее жизнь.
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