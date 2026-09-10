В Коми два мальчика выпили средство для прочистки труб из бутылки лимонада

10 сентября 2026, 17:18

Фото: Istock/Golfcuk

В Коми два брата четырёх и восьми лет выпили средство для прочистки труб, которое находилось в бутылке из-под лимонада Coca-Cola. Об этом сообщила пресс-служба РДКБ республики.