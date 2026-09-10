В Коми два мальчика выпили средство для прочистки труб из бутылки лимонада
В Коми два брата четырёх и восьми лет выпили средство для прочистки труб, которое находилось в бутылке из-под лимонада Coca-Cola. Об этом сообщила пресс-служба РДКБ республики.
Установлено, что старший мальчик перелил бытовую химию в бутылку с напитком. Сначала он сам отпил из неё, а потом дал попробовать младшему брату. По информации Республиканской детской клинической больницы, братья делали это в рамках игры.
В результате оба ребёнка получили химические ожоги пищевода и попали в медицинское учреждение. Врачи поставили младшему диагноз «ожог второй степени», а старшему — «ожог третьей степени». Пациенты провели в больнице около месяца. После завершения лечения обоих выписали домой.
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