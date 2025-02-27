Житель Орехово-Зуева нашёл новорождённого в контейнере мусоропровода

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Прокуратура контролирует установление обстоятельств обнаружения новорождённого в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«Вечером 26 февраля местный житель заметил в контейнере мусоропровода подъезда многоквартирного дома на ул. Володарского новорождённого ребёнка в пакете. Бригада скорой помощи доставила мальчика в роддом. Установлено, что он родился в тот же день. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает», – говорится в сообщении.Сейчас устанавливается личность матери младенца. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребенка во время или сразу же после родов».
Ход и результаты расследования взяла под контроль Орехово-Зуевская городская прокуратура. Помимо этого, она проконтролирует дальнейшее жизнеустройство мальчика и соблюдение его законных прав.
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