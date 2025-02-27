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Прятался от пострадавшей? Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье: подробности, первые кадры с места ДТП

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вечером 26 февраля в Наро-Фоминском округе Подмосковья произошло ДТП. Народный артист России, 74-летний Александр Буйнов, за рулём своего чёрного Lexus LX 570 сбил 61-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. Подробности – в материале «Радио 1».

Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье


Около 18:00 Александр Буйнов возвращался домой на своём внедорожнике после репетиции нового концерта. На пешеходном переходе у дома №12 его путь пересекся с 61-летней Людмилой Ивановной — местной жительницей, возвращавшейся из магазина. Свидетели происшествия рассказывают: женщина уверенно ступила на пешеходный переход, как в этот момент чёрный Lexus вырвался из полумрака и сбил её с мощным ударом. Людмила была отброшена на несколько метров.

Скорая помощь прибыла через 15 минут, и женщину доставили в больницу с разрывом связок колена и ушибами.

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Штрафы Буйнова за превышение скорости


По информации Telegram-канала Mash, за прошлый год певец нарушил правила дорожного движения 32 раза. Среди его проступков превышение скорости, проезд на красный свет, неправильная парковка.


Кадры с места ДТП с участием Буйнова



На месте происшествия уже побывали сотрудники ГИБДД, которые изъяли записи с уличной камеры наблюдения. На видео видно, как Lexus приближается к пешеходному переходу и врезается в женщину. Предварительно Буйнова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмам средней степени тяжести. Ему грозит штраф или лишение прав, а в случае судебного разбирательства — уголовная ответственность по статье 264 УК РФ, что может обернуться двумя годами условного наказания.

В настоящее время артист находится под подпиской о невыезде, а его Lexus стоит на штрафстоянке. По словам пострадавшей пенсионерки, Александр Буйнов пытался скрыться от пострадавшей, опасаясь, что его узнают. По словам женщины, артист намеревался покинуть место ДТП. Правоохранители проводят проверку.

Проблемы со здоровьем Буйнова


Тем временем сам Буйнов сталкивается с трудностями судьбы. В 2023 году у него диагностировали рак простаты, и с тех пор жизнь артиста превратилась в бесконечные анализы, уколы и таблетки. Недавно консилиум онкологов назначил ему новый курс гормонотерапии препаратом «Даролутамид», стоимость одной пачки которого колеблется от 140 до 180 тысяч рублей, а полугодовой курс обойдётся в миллион.

В прошлом году певец упал с велосипеда и потерял сознание из-за побочных эффектов терапии, что привело к черепно-мозговой травме и перелому лобной кости.

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Появились кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова
27 февраля 2025, 11:16

Фото: iStock/maxim4e4ek

Telegram-канал Mash опубликовал кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова.
На видео можно заметить, как пострадавшая лежит на «зебре», ей оказывают первую медицинскую помощь. Певец же из своего автомобиля не вышел.




Согласно информации канала, Буйнов сбил женщину на переходе в подмосковной Апрелевке. По его словам, он не заметил женщину и не успел среагировать. По предварительным данным, пострадавшая получила сотрясение мозга.

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Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье
Mash: Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье
27 февраля 2025, 10:14

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в среду, 26 февраля, около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Буйнов был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.

Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок. Согласно информации канала, за прошлый год артист нарушил ПДД 32 раза.

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#пдд
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#артист
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#авария
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Заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой и снегом
SCMP: в Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой
27 февраля 2025, 09:06

Фото: iStock/Jaroslav Sugarek

18-летний Сунь Лян из Китая выживал в горах Циньлин, расположенных в северо-западной провинции Шэньси, на протяжении десяти дней. Он отправился в одиночное путешествие 8 февраля, но через два дня, когда все его электронные устройства разрядились, молодой человек понял, что заблудился. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Во время поисков обратной дороги Сунь Лян несколько раз падал и получил перелом правой руки. Чтобы укрыться от сильного ветра, он соорудил импровизированную кровать из сухой соломы и листьев около валуна, где оставался до момента спасения 17 февраля. В условиях нехватки пищи он выживал, питаясь речной водой, талым снегом и даже зубной пастой.

Газета сообщает, что на маршруте, по которому шел Сунь Лян, за последние два десятилетия пропали без вести или погибли более 50 туристов. Несмотря на запрет местных властей на поездки в этот опасный район, введенный в 2018 году с угрозой штрафов для нарушителей, искатели приключений продолжают рисковать.

Спасательная операция, в которой участвовало более 30 человек, обошлась семье Сунь Ляна в 80 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).

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#человек
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В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж
Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке выдать девочку замуж в Екатеринбурге
27 февраля 2025, 09:03

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге по поручению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю девушку. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления СКР.
В феврале прошлого года родители школьницы приняли решение выдать ее замуж за 24-летнего россиянина. По данным следствия, несовершеннолетняя отказалась, в результате чего ее избили, пригрозили ей расправой и отвезли в дом жениха.

Там девушке было запрещено пользоваться мобильным телефоном и ходить в школу. Данная ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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#брак
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Бывший боксер при выходе из лифта нокаутировал женщину
В Томске мужчина при выходе из лифта ударил женщину, которая потеряла сознание
27 февраля 2025, 08:24

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В Томске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который ударил женщину после словесного конфликта в лифте, что привело к ее потере сознания. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в подъезде дома на улице Енисейской. В полицию поступило сообщение из больницы о том, что 44-летняя женщина была доставлена с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, провели поквартирный обход, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате им удалось установить личность подозреваемого — им оказался житель поселка Светлый, ранее занимавшийся боксом и работающий мастером по ремонту холодильников.

По информации МВД, мужчина находился в гостях у отца, где распивал спиртные напитки. Спускаясь в лифте на первый этаж, он заблокировал двери, и когда вышел, внезапно ударил одну из женщин в голову. Пострадавшая потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Расследование продолжается.

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