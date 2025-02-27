Прятался от пострадавшей? Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье: подробности, первые кадры с места ДТП

18-летний Сунь Лян из Китая выживал в горах Циньлин, расположенных в северо-западной провинции Шэньси, на протяжении десяти дней. Он отправился в одиночное путешествие 8 февраля, но через два дня, когда все его электронные устройства разрядились, молодой человек понял, что заблудился. Об этом пишет газета South China Morning Post.