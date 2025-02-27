Прятался от пострадавшей? Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье: подробности, первые кадры с места ДТП

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Вечером 26 февраля в Наро-Фоминском округе Подмосковья произошло ДТП. Народный артист России, 74-летний Александр Буйнов, за рулём своего чёрного Lexus LX 570 сбил 61-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. Подробности – в материале «Радио 1».
Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье
Около 18:00 Александр Буйнов возвращался домой на своём внедорожнике после репетиции нового концерта. На пешеходном переходе у дома №12 его путь пересекся с 61-летней Людмилой Ивановной — местной жительницей, возвращавшейся из магазина. Свидетели происшествия рассказывают: женщина уверенно ступила на пешеходный переход, как в этот момент чёрный Lexus вырвался из полумрака и сбил её с мощным ударом. Людмила была отброшена на несколько метров.
Скорая помощь прибыла через 15 минут, и женщину доставили в больницу с разрывом связок колена и ушибами.
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Штрафы Буйнова за превышение скорости
По информации Telegram-канала Mash, за прошлый год певец нарушил правила дорожного движения 32 раза. Среди его проступков превышение скорости, проезд на красный свет, неправильная парковка.
Кадры с места ДТП с участием Буйнова
На месте происшествия уже побывали сотрудники ГИБДД, которые изъяли записи с уличной камеры наблюдения. На видео видно, как Lexus приближается к пешеходному переходу и врезается в женщину. Предварительно Буйнова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмам средней степени тяжести. Ему грозит штраф или лишение прав, а в случае судебного разбирательства — уголовная ответственность по статье 264 УК РФ, что может обернуться двумя годами условного наказания.
В настоящее время артист находится под подпиской о невыезде, а его Lexus стоит на штрафстоянке. По словам пострадавшей пенсионерки, Александр Буйнов пытался скрыться от пострадавшей, опасаясь, что его узнают. По словам женщины, артист намеревался покинуть место ДТП. Правоохранители проводят проверку.
Проблемы со здоровьем Буйнова
Тем временем сам Буйнов сталкивается с трудностями судьбы. В 2023 году у него диагностировали рак простаты, и с тех пор жизнь артиста превратилась в бесконечные анализы, уколы и таблетки. Недавно консилиум онкологов назначил ему новый курс гормонотерапии препаратом «Даролутамид», стоимость одной пачки которого колеблется от 140 до 180 тысяч рублей, а полугодовой курс обойдётся в миллион.
В прошлом году певец упал с велосипеда и потерял сознание из-за побочных эффектов терапии, что привело к черепно-мозговой травме и перелому лобной кости.
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