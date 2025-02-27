Появились кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова

Фото: iStock/maxim4e4ek
Telegram-канал Mash опубликовал кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова.
На видео можно заметить, как пострадавшая лежит на «зебре», ей оказывают первую медицинскую помощь. Певец же из своего автомобиля не вышел.
Согласно информации канала, Буйнов сбил женщину на переходе в подмосковной Апрелевке. По его словам, он не заметил женщину и не успел среагировать. По предварительным данным, пострадавшая получила сотрясение мозга.
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Согласно информации канала, Буйнов сбил женщину на переходе в подмосковной Апрелевке. По его словам, он не заметил женщину и не успел среагировать. По предварительным данным, пострадавшая получила сотрясение мозга.
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Екатерина Коршунова