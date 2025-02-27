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Появились кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова

Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Telegram-канал Mash опубликовал кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова.
На видео можно заметить, как пострадавшая лежит на «зебре», ей оказывают первую медицинскую помощь. Певец же из своего автомобиля не вышел.




Согласно информации канала, Буйнов сбил женщину на переходе в подмосковной Апрелевке. По его словам, он не заметил женщину и не успел среагировать. По предварительным данным, пострадавшая получила сотрясение мозга.

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#подмосковье
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#певец
#видео
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье
Mash: Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье
27 февраля 2025, 10:14

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в среду, 26 февраля, около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Буйнов был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.

Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок. Согласно информации канала, за прошлый год артист нарушил ПДД 32 раза.

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#пдд
#инцидент
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#дтп
#авария
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Заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой и снегом
SCMP: в Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой
27 февраля 2025, 09:06

Фото: iStock/Jaroslav Sugarek

18-летний Сунь Лян из Китая выживал в горах Циньлин, расположенных в северо-западной провинции Шэньси, на протяжении десяти дней. Он отправился в одиночное путешествие 8 февраля, но через два дня, когда все его электронные устройства разрядились, молодой человек понял, что заблудился. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Во время поисков обратной дороги Сунь Лян несколько раз падал и получил перелом правой руки. Чтобы укрыться от сильного ветра, он соорудил импровизированную кровать из сухой соломы и листьев около валуна, где оставался до момента спасения 17 февраля. В условиях нехватки пищи он выживал, питаясь речной водой, талым снегом и даже зубной пастой.

Газета сообщает, что на маршруте, по которому шел Сунь Лян, за последние два десятилетия пропали без вести или погибли более 50 туристов. Несмотря на запрет местных властей на поездки в этот опасный район, введенный в 2018 году с угрозой штрафов для нарушителей, искатели приключений продолжают рисковать.

Спасательная операция, в которой участвовало более 30 человек, обошлась семье Сунь Ляна в 80 тысяч юаней (около 11 тысяч долларов).

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В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж
Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке выдать девочку замуж в Екатеринбурге
27 февраля 2025, 09:03

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге по поручению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю девушку. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления СКР.
В феврале прошлого года родители школьницы приняли решение выдать ее замуж за 24-летнего россиянина. По данным следствия, несовершеннолетняя отказалась, в результате чего ее избили, пригрозили ей расправой и отвезли в дом жениха.

Там девушке было запрещено пользоваться мобильным телефоном и ходить в школу. Данная ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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#дом
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#ск рф
#александр бастрыкин
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Бывший боксер при выходе из лифта нокаутировал женщину
В Томске мужчина при выходе из лифта ударил женщину, которая потеряла сознание
27 февраля 2025, 08:24

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В Томске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который ударил женщину после словесного конфликта в лифте, что привело к ее потере сознания. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в подъезде дома на улице Енисейской. В полицию поступило сообщение из больницы о том, что 44-летняя женщина была доставлена с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, провели поквартирный обход, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В результате им удалось установить личность подозреваемого — им оказался житель поселка Светлый, ранее занимавшийся боксом и работающий мастером по ремонту холодильников.

По информации МВД, мужчина находился в гостях у отца, где распивал спиртные напитки. Спускаясь в лифте на первый этаж, он заблокировал двери, и когда вышел, внезапно ударил одну из женщин в голову. Пострадавшая потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Расследование продолжается.

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#суд
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#уголовное дело
#женщина
#ук
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75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата в Новосибирской области
27 февраля 2025, 08:05

Фото: iStock/wir0man

В Новосибирской области 75-летний сотрудник Сибирского отделения РАН стал жертвой организованной преступной группы, которая заставила его поджечь три банкомата, пообещав вернуть ему похищенные деньги. Об этом сообщил глава ГУМВД по региону Андрей Кульков, пишет РИА Новости.
По его словам, данный случай является ярким примером манипуляции с потерпевшим.

«Обещая вернуть похищенные у него денежные средства, злоумышленники фактически заставили его совершить указанные деяния», — отметил Кульков на сессии законодательного собрания Новосибирской области.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ, которая предусматривает наказание за терроризм.

Следователи возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка из Воронежа, создавшего в мессенджере закрытый канал, который одобрял атаки на школы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#уголовное наказание
#рф
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