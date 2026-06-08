В Москве росгвардейцы задержали строителя, который ударил коллегу отвёрткой

08 июня 2026, 14:21

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который причинил тяжкий вред здоровью коллеги с помощью отвёртки. Подробности приводит пресс-служба ведомства.