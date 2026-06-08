В Москве росгвардейцы задержали строителя, который ударил коллегу отвёрткой
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который причинил тяжкий вред здоровью коллеги с помощью отвёртки. Подробности приводит пресс-служба ведомства.
Стражи правопорядка находились на маршруте патрулирования и получили сообщение о драке между двумя рабочими на строительной площадке в районе улицы Голубинской. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали одного из участников инцидента.
Установлено, что между мужчинами произошёл словесный конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый нанёс своему коллеге два удара отвёрткой: в область живота и плечо.
Прибывшие на место медики госпитализировали 43-летнего пострадавшего. Врачи диагностировали у него колото-резаные раны. Задержанный — 54-летний житель Крыма с признаками алкогольного опьянения — был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Следователи возбудили уголовное дело.
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