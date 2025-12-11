Житель Подмосковья обманул знакомую на 1,2 млн рублей, пообещав турпоездку

11 декабря 2025, 14:19

оригинал Фото: Istock / Dmitrii Bykanov

В Химках задержали мошенника, который оказал фиктивные туристические услуги на 1,2 млн рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть городского округа обратилась 45-летняя местная жительница и заявила о мошенничестве.

«Как рассказала женщина, её знакомый, 27-летний житель Балашихи, предложил услуги по оформлению туристического тура. Однако после получения денег он не выполнил взятые на себя обязательства и потратил средства на личные нужды. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, и тот дал признательные показания», – заявила Петрова.