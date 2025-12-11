Житель Подмосковья обманул знакомую на 1,2 млн рублей, пообещав турпоездку
В Химках задержали мошенника, который оказал фиктивные туристические услуги на 1,2 млн рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть городского округа обратилась 45-летняя местная жительница и заявила о мошенничестве.
«Как рассказала женщина, её знакомый, 27-летний житель Балашихи, предложил услуги по оформлению туристического тура. Однако после получения денег он не выполнил взятые на себя обязательства и потратил средства на личные нужды. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, и тот дал признательные показания», – заявила Петрова.Установлена причастность молодого человека к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Химкинский городской суд отправил фигуранта под домашний арест.