Мошенники начали звонить в банк от имени клиента и просить блокировки карт
Злоумышленники начали активно звонить в банки, выдавая себя за клиентов. Об этом сообщает НСН.
Они утверждают, что потеряли телефон и просят заблокировать свои счета. После этого мошенники связываются с настоящими владельцами карт и сообщают о блокировке, требуя немедленного ответа.
Если жертва игнорирует их звонки, аферисты угрожают семье и могут обращаться в полицию или МЧС от имени клиента. Такой способ обмана вызывает серьезные опасения. Банки предупреждают клиентов быть внимательными и не доверять незнакомым голосам на другом конце провода. Сотрудники рекомендуют проверять информацию напрямую через официальные каналы.
Ранее стало известно, что на фоне блокировки игры Roblox в России активизировались мошенники, которые в соцсетях предлагают детям восстановить доступ к игре за символическую плату, под этим предлогом злоумышленники получают доступ к картам родителей.
Читайте также: