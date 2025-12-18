Достижения.рф

В Москве пьяный мужчина устроил дебош в школе, где работает его мама

Фото: iStock/Chalabala

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего беспорядок в школе на востоке Москвы. Об этом пишет РИА Новости.



38-летний москвич пришёл в учебное заведение, где работает его мать, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что нарушитель игнорирует просьбы персонала и ведёт себя агрессивно. Он использовал ненормативную лексику и отказывался покинуть территорию школы. На вопрос о цели своего визита мужчина ответил: «Чтобы мама сказала, что идти домой».

Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента продолжают изучать.

Дарья Осипова

