В Москве пьяный мужчина устроил дебош в школе, где работает его мама
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего беспорядок в школе на востоке Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
38-летний москвич пришёл в учебное заведение, где работает его мать, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что нарушитель игнорирует просьбы персонала и ведёт себя агрессивно. Он использовал ненормативную лексику и отказывался покинуть территорию школы. На вопрос о цели своего визита мужчина ответил: «Чтобы мама сказала, что идти домой».
Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента продолжают изучать.
