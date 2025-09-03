Достижения.рф

«Заехала в церковь помолиться»: Мать погибшей «кубанской дюймовочки» рассказала о последних днях жизни дочери

Мать «кубанской дюймовочки» раскрыла, что перед смертью погибшая посетила церковь
Мать убитой в Краснодарском крае женщины Татьяны Магомедовой, известной как «кубанская дюймовочка», рассказала в интервью RT, что ее дочь в день гибели посетила церковь. Она решила помолиться, будто чувствовала приближение беды.



По словам матери Татьяны Магомедовой, Галины, погибшая отправилась на рынок в Усть-Лабинск за мясом для дочки, но перед этим заехала в церковь помолиться. Это было необычно, потому что Татьяна редко посещала храмы. Возможно, женщина ростом в 145 см предчувствовала свою смерть.

Согласно версии следствия, подозреваемый подошел к машине погибшей возле рынка и попросил его подвезти. Затем, будучи в пути, мужчина нанес Татьяне множественные удары ножом. У женщины осталась 15-летняя дочь, которая ежедневно спрашивает о матери.

«Добрая моя девочка была, но всех не довозила, она вообще никого не возила. Просто он ходил по пятам, там камеры запечатлели, что он ходил, просил довезти. Я позвонила дочери в одиннадцатом часу, она сказала, что купила мясо и едет домой. Дальше уже телефон был недоступен», — рассказала в беседе с RT мать Татьяны.
Подозреваемый в убийстве задержан. Его зовут Олег Коваленко. Мужчина признался в совершении преступления, показав место захоронения жертвы.
Мария Моисеева

