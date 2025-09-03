Трое молодых людей похитили и избили 15-летнего школьника в Амурской области ради 6 тысяч рублей
В Амурской области трое молодых людей подкараулили 15-летнего мальчика возле дома и похитили его. Они решили «вытянуть» у семьи ребенка 6 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Инцидент случился 24 августа 2025 года. Совершеннолетние жители села Тыгда в возрасте 18, 19 и 22 лет схватили школьника, когда тот вышел из дома. Они избили мальчика, затем насильно затолкали его в автомобиль. Похитители доставили потерпевшего к одному из своих родственников, где продолжили избивать мальчика, требуя денежные средства.
Парень согласился, не выдержав издевательств. Его привезли домой, однако отпустили не сразу. Дали вернуться к семье после того, как мать школьника перевела на банковский счет одного из фигурантов требуемую сумму.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые находятся в СИЗО.
