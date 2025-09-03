Трое молодых людей похитили и избили 15-летнего школьника в Амурской области ради 6 тысяч рублей

03 сентября 2025, 05:58

Amur Mash: Школьника похитили и избили в Амурской области ради 6 тысяч рублей

В Амурской области трое молодых людей подкараулили 15-летнего мальчика возле дома и похитили его. Они решили «вытянуть» у семьи ребенка 6 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правоохранительные органы региона.