Житель Подмосковья попался на выращивании конопли в теплице на даче

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Теплицу с коноплёй обнаружили полицейские в хозяйственной постройке на участке одного из садоводческих товариществ в округе Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



По данным следствия, нелегальными посадками занимался сам хозяин участка — 36-летний местный житель. Его задержали.

«В теплице оперативники нашли и изъяли 36 кустов и 27 отростков конопли, а также две стеклянные банки, восемь полимерных свёртков и картонную коробку с растительным веществом. Кроме того, на месте обнаружили упаковочные материалы, вакууматор и электронные весы», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое коробки и выяснили, что содержащееся там растительное вещество является частями конопли.

Задержанный рассказал, что выращивает запрещённые растения уже два года, но исключительно для личного потребления. До суда мужчину отправили под стражу.
Лев Каштанов

