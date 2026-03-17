Житель Подмосковья попался на выращивании конопли в теплице на даче

Теплицу с коноплёй обнаружили полицейские в хозяйственной постройке на участке одного из садоводческих товариществ в округе Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, нелегальными посадками занимался сам хозяин участка — 36-летний местный житель. Его задержали.





«В теплице оперативники нашли и изъяли 36 кустов и 27 отростков конопли, а также две стеклянные банки, восемь полимерных свёртков и картонную коробку с растительным веществом. Кроме того, на месте обнаружили упаковочные материалы, вакууматор и электронные весы», — говорится в сообщении.