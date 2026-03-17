День рождения одноклассника закончился для 11 школьников ожогами
На Филиппинах 11 школьников получили травмы и ожоги во время празднования дня рождения одноклассника. Об этом сообщает Mothership.
Инцидент произошел 12 марта в ресторане в городе Дагупан. Когда дети начали петь имениннику, на столе взорвалась переносная газовая плитка для подогрева еды. Подростков обдало пламенем, а помещение наполнилось едким дымом.
Восемь из 11 пострадавших остаются в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии и ожидают операции. В полиции заверили, что жизни школьников ничего не угрожает.
Владельцы заведения взяли на себя все расходы на лечение. Они заявили, что газовые приборы регулярно чистятся, и ранее подобных происшествий не было. Сейчас все причины и обстоятельства выясняются.
