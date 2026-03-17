Американская писательница насмерть отравила мужа из-за миллионов долларов

Американская писательница насмерть отравила собственного мужа из-за миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Post.



По версии следствия, Кури Ричинс совершила преступление еще в марте 2022 года. Она добавила в коктейль своего супруга отравляющее вещество, доза которого была смертельной. Женщина также пыталась отравить его месяцем ранее. Тогда мужчина съел сэндвич с наркотиком и потерял сознание.

Как выяснилось, на счетах писательницы числился долг в 4,5 миллиона долларов. Она рассчитывала получить наследство богатого мужа и начать новую жизнь с любовником.

В зале суда фигурантка вела себя вызывающе и ухмылялась. Теперь ей грозит до 25 лет тюрьмы. Приговор огласят 13 мая.

Лидия Пономарева

