Для поиска пропавшей в Звенигороде девочки применили новый метод

В Звенигороде для поиска пропавшей девочки на реке создали искусственную волну
В Звенигороде применили новый метод поиска пропавшей девочки. Об этом сообщает aif.ru.
Спасатели с помощью аэролодок создали на реке искусственную волну. Это поможет поднять на поверхность все, что обладает плавучестью, и разогнать лед, который также мешает операции.
«Кроме того, волна сбивает предметы с коряг — после этого эхолот видит их четко, а не сливается с шумом от веток», — говорится в материале.Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Следователи выяснили, что школьники купили в магазине шоколад и пошли к реке, где часто проводили время. Там они провалились под лед.
11 марта тело одного из мальчиков нашли в двух километрах от предполагаемого места исчезновения. Еще через два дня в пяти километрах от него обнаружили бездыханным второго подростка.