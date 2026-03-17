Для поиска пропавшей в Звенигороде девочки применили новый метод

17 марта 2026, 08:39

В Звенигороде для поиска пропавшей девочки на реке создали искусственную волну

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

В Звенигороде применили новый метод поиска пропавшей девочки. Об этом сообщает aif.ru.





Спасатели с помощью аэролодок создали на реке искусственную волну. Это поможет поднять на поверхность все, что обладает плавучестью, и разогнать лед, который также мешает операции.

«Кроме того, волна сбивает предметы с коряг — после этого эхолот видит их четко, а не сливается с шумом от веток», — говорится в материале.